الكرملين: مسألة عقد مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين بوتين وبايدن لا تزال قيد البحث

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانبين الروسي والأمريكي لا يزالان يبحثان عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بعد اجتماعهما المرتقب يوم 16حزيران/يونيو في جنيف، مشددا على أنه إجراء مثل هذا المؤتمر الصحفي يجب أن يكون قرارا مشتركا.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في جنيف: "الموضوع قيد المناقشة الآن، حتى الآن هذه نقطة غير مؤكدة في البرنامج - مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين. مرة أخرى ، يجب أن يكون هذا قرارا من الطرفين، وبعد أن نتفق على هذا الخيار أو ذاك، سنبلغكم".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه "على أي حال، سيتحدث الرئيس بوتين إلى مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الكرملين في نهاية البرنامج".

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق بأن "بلاده لا تتوقع تقدما كبيرا من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية.