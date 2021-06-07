بدء التخطيط لدخول روسيا "بنوع جديد" من السياحة بحلول يوليو

أعلنت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) عن بدء الجولات السياحية للسياح الأجانب إلى روسيا من أجل التطعيم اعتبارًا من يوليو/تموز 2021.

وقال نائب رئيس الرابطة في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "منذ فبراير/شباط 2021 ، نتلقى طلبات لتنظيم جولات تطعيم ضد فيروس كورونا من أوروبا وجنوب شرق آسيا"، موضحا في حديثه "أن السائحين على استعداد للمجيء إلينا من الخارج مرتين أو مرة واحدة لفترة أطول".

وأضاف الخبير أن "تكلفة هذه الجولات تتراوح من 500 دولار إلى 2000 دولار في المتوسط ​​حسب مدة الرحلة وفئة الفندق". وقال:

يتم استلام الطلبات حتى لرحلات الطيران العارض، للمجموعات المنظمة، نتمنى بشدة أن تكون الرحلات الجوية المنتظمة قد تمت استعادتها بالفعل مع 43 دولة في العالم، وسوف تتوسع هذه القائمة، اعتبارًا من يوليو/ تموز، بعد الإذن بهذا النوع من السياحة، سيعطي هذا استئنافًا للسياحة الوافدة.

يذكر وأنه، في الوقت نفسه، سيعتمد جذب السياح على الوضع الوبائي في البلدان الأخرى.

هذا وكلف الرئيس فلاديمير بوتين مجلس الوزراء بالعمل على حل مسألة تنظيم سياحة اللقاحات في روسيا الاتحادية بحلول نهاية هذا الشهر الجاري.

وقال بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إنني "أطلب من الحكومة تحليل جميع جوانب هذه القضية بحلول نهاية الشهر، مع مراعاة متطلبات السلامة، بالطبع، والرقابة الصحية لتنظيم الظروف الملائمة للمواطنين الأجانب مقابل التطعيم المدفوع الأجر في بلادنا".

وأضاف: "روسيا مستعدة لمنح المواطنين الأجانب فرصة القدوم إلى البلاد وتلقّي التطعيم".

هذا وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، الجمعة، أن روسيا ستفتح أبوابها "لسياحة التطعيم" في يوليو/ تموز المقبل.

وقال دميترييف، في إحاطة إعلامية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن "روسيا قد تفتح أبوابها "لسياحة التطعيم" بداية شهر يوليو/ تموز المقبل.

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "حكومة بلاده تلقت اقتراحات بالسماح للمواطنين الأجانب بزيارة البلاد بهدف التطعيم من عدد من المنظمات الروسية، منها "الحركة الروسية لرجال الأعمال".