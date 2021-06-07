توقعات بإطلاق سياحة التطعيم في روسيا

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الاثنين، أن بدء رحلات سياحة التطعيم في روسيا قد يصبح ممكنا في غضون شهر.

بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت لوميدزي، لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ربط رئيس الدولة سياحة اللقاحات بتأشيرة سياحية، وتم تأجيل تقديمها حتى عام 2022، ومع ذلك، وفقًا لممثلي قطاع السياحة، يمكن تطويرها الآن. دخول البلاد لأغراض طبية، وهذا بالتأكيد غرض طبي [تلقي اللقاح] .

وأشارت إلى أن سياحة اللقاحات ممكنة في المقام الأول مع تلك البلدان التي لديها رحلات جوية مع روسيا، وهناك 43 دولة، معربة عن اعتقادها أن الأمر سيستغرق أقل من شهر لإدخال نظام استقبال الضيوف الأجانب الراغبين في التطعيم باللقاح الروسي.

وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمي الرحلات السياحية الروسية إلى أنه "يمكن القيام بذلك في وقت قصير والجمع بين موسم الصيف وفرصة التطعيم في روسيا"، منوهة إلى أن اللقاح الروسي سيكون مطلوبا بين الأجانب، و"وفقا لبياناتنا، هناك عدد كبير من الطلبات التي ظهرت في ربيع هذا العام في الهند والإمارات العربية المتحدة والدول الأوروبية".

ورأت لوميدزي أن تنظيم سياحة اللقاحات سيكون سهلا في موسكو وسان بطرسبورغ. واختتمت بالقول: "من خلال عدد الرحلات الجوية التي تربط العاصمتين ببلدان مختلفة، يكون تنظيمها أسهل؛ ومن الناحية النظرية، فإن هذه المسألة ممكنة في مناطق أخرى من البلاد، ولكن على الأرجح سيتركز الطلب على موسكو وبطرسبورغ، كما هو الحال في الواقع على الطلب السياحي الكلاسيكي".

هذا وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، تعليمات إلى الحكومة للعمل على مسألة تنظيم التطعيم المدفوع ضد عدوى فيروس كورونا في روسيا للأجانب، مشيرا إلى أن روسيا يمكنها توفير فرصة للمواطنين الأجانب للحضور إلى البلاد والتطعيم هنا.

إلى ذلك أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن روسيا ستفتح أبوابها "لسياحة التطعيم" في تموز/ يوليو.