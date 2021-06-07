روسيا تمنع 9 مواطنين كنديين من دخول أراضيها لتورطهم في تنظيم مسار مناهض لها

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "ردًا على العقوبات غير القانونية التي فرضتها الحكومة الكندية في 24 مارس/آذار 2021 ضد مواطني روسيا الاتحادية بذريعة مفتعلة وهي اضطهاد المواطن الروسي أليكسي نافالني، المدان بارتكاب أعمال غير قانونية، تقرر إغلاق الدخول إلى روسيا إلى أجل غير مسمى أمام الأشخاص التالية من حاملي الجنسية الكندية".

وتشمل القائمة:

وزير العدل الكندي والمدعي العام ديفيد لاميتي، ورئيسة دائرة السجون الفيدرالية آن كيلي، ومفوض خيالة الشرطة الملكية الكندية بريندا لاكي ورئيسة الشؤون الداخلية في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس، ووزير الشؤون الإقليمية دومينيك ليبلانك، ونائب وزير الدفاع الوطني جودي توماس ونائب رئيس أركان الدفاع الوطني مايك رولو.