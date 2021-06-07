لأول مرة .. عرض لأوبرا سانت بطرسبورغ في القاهرة بأكثر من مائة فنان

يقدم مسرح أوبرا سان بطرسبرغ الروسي عرضه الأول في القاهرة يومي 10 و11 يونيو/حزيران الجاري وذلك بدعم من إدارة مدينة سانت- بطرسبورغ والسفارة الروسية في القاهرة والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وعقد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة، حضره كلا من مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أليكسي تيفانيان، والمدير الفني لمسرح سان بطرسبرغ يوري ألكسندروف ومدير المسرح يفغيني مالغين، وأدار المؤتمر مستشار المركز شريف جاد.

واعتبر تيفانيان في كلمته في المؤتمر، أن المركز الثقافي الروسي في القاهرة أصبح بمثابة "البيت الروسي في القاهرة"، مؤكدا أن "التبادل الثقافي بين البلدين يحظى باهتمام كبير من القيادة في مصر وروسيا" مشيرا إلى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية في الفترة الماضية.

كما أعلن تيفانيان عن، "حضور وفد روسي كبير إلى القاهرة، لمناقشة تنفيذ فعاليات عام التبادل الإنساني مع الجانب المصري"، وأشار إلى تنظيم فعاليات مصرية داخل روسيا.

من جانبه، عبر ألكسندروف عن سعادته البالغة بوجوده في مصر، وأشار إلى أنه أخرج أوبرا عايدة عشرة مرات، ولكنه يسعى الآن لتحضير عرضا لها في مصر، متمنيا أن يتمكن من عرضها في مصر قريبا.

وأشار مالغين إلى الروابط الثقافية بين مصر وروسيا، وتوجه بالشكر لكل المسؤولين في مصر وروسيا لتيسير قدوم الفرقة التي تضم 115 فنان إلى مصر، وترتيب تقديم عرضها في القاهرة.