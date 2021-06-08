ستولتنبرغ يناقش مع بايدن روسيا والصين والإرهاب الدولي والأمن السيبراني وتغير المناخ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي" الناتو" ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أنهما اتفقا خلال المحادثات على ضرورة احتواء روسيا ، فضلا عن إجراء حوار معها.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين، "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا_ روسيا والصين والإرهاب الدولي والأمن السيبراني وتغير المناخ".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه متفق مع موقف بايدن تجاه روسيا، داعيا إلى الحوار مع موسكو.

وقال بهذا الصدد، "نحن متفقون مع الموقف المزدوج، حيث نحتاج إلى الردع والدفاع، ولكن في الوقت ذاته نحتاج الحوار مع روسيا".

وأضاف أن "الحوار مع روسيا ليس دليلا على الضعف. ونحن أقوياء وموحدون، ويجب أن نتحدث مع روسيا".

وتابع، "حتى إن لم نثق بعلاقات أفضل مع روسيا، علينا أن نرتب الأمور في هذه العلاقات المقعدة".

وأضاف ستولتنبرغ أنه ناقش مع بايدن قضية الرقابة على الأسلحة، مرحبا بتمديد موسكو وواشنطن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن قمة الناتو في بروكسل يوم 14 يونيو ستناقش أيضا العلاقات مع روسيا.

ورحب "الناتو" باجتماع بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي قبل لقائه مع بوتين.