مساعد الرئيس الروسي: الوضع في العالم يتفاقم وعلاقات موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في العالم يتفاقم ويتأزم، مشيرا إلى أن هناك أزمات كثيرة عالقة لم تتم تسويتها، وهذا الأمر سيؤدي إلى ظهور بؤر ساخنة جديدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات أوشاكوف الذي قال للصحفيين: "نحن نرى أن الوضع العالمي في تفاقم متواصل، ويصبح أقل توقعا، ونظام الأمن العالمي في تدهور، وبشكل عام تتصاعد الصراعات، لم تتم تسوية أزمات كثيرة عالقة. مع الأسف، تظهر بؤر محلية ساخنة جديدة".

أما بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، علّق أوشاكوف، قائلا: "التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، مما يحمل مخاطر على العالم بأسره".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن "بلاده لا تتوقع تقدما كبيرا من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية.