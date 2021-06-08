بوتين يدعو لتعلم الدروس من وباء فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة فيروس كورونا المستجد تتطلب جهودا دولية، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على الفيروس، لكن يجب أخذ العبر والدروس من الوباء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية تصريحات الرئيس بوتين خلال كلمة نقلها مساعده يوري أوشاكوف في ندوة حول "قراءات بريماكوف"، قال خلالها: "من الواضح أن عدد التحديات يتزايد باستمرار. ويشكل العديد منها تهديدًا حقيقيًا للاستقرار والأمن الدوليين، وحياة الناس ورفاههم في أجزاء مختلفة من العالم".

وأضاف بوتين، قائلا: "كما توجد تحديات أخرى أبرزها انتشار التسلح والنشاط الإرهابي والجرائم السيبرانية وتصاعد النزاعات الإقليمية، وانضم لهم حديثا وباء فيروس كورونا".

وفقًا لرئيس روسيا، فإن العواقب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للوباء محسوسة في كل مكان، مضيفا أن "مكافحة مثل هذه العدوى الخطيرة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره والتعاون الصادق والمتكافئ. ومع ذلك، للأسف، لم يكن الجميع مستعدًا لذلك".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد مرض "كوفيد-19"، في آب/ أغسطس 2020، الذي طوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.