ريابكوف: روسيا تأمل في استقرار العلاقات الروسية الأمريكية عقب لقاء رئيسي البلدين

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن تساهم القمة الروسية الأمريكية المزمع عقدها في جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، في استقرار العلاقات بين البلدين.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation الخارجية الروسية: احتمال مشاركة لافروف في قمة بوتين بايدن

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن كوزارة (الخارجية) نركز على تلك الموضوعات، ونأمل أن يكون من الممكن ضمان المضي قدما وتسجيل بعض التقدم. وكنت لأسلط الضوء على موضوع الاستقرار الاستراتيجي ، في المقام الأول".

وأشار ريابكوف إلى أنه لا يجب مواصلة التوقف في هذا المجال، فمن الضروري في النهاية التحرك بطريقة منظمة ومنهجية ومنتظمة. وأعرب ريابكوف عن أمله في أن "يكون من الممكن على الأقل ضمان استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة بعد القمة".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/حزيران الجاري في مدينة جنيف السويسرية. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.