شراكة روسية قطرية في مجال "الأمن السيبراني"

وقّعت شركة "بي زون" التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي اتفاقية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) بخصوص "الأمن السيبراني".

وقالت الشركة الروسية: "ستفتتح الشركة بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين مركز خدمة لدولة قطر ومنطقة الخليج العربي.

بدوره قال مدير الشركة الروسية دميتري ساماريتسوف: "يعد الأمن السيبراني أحد الأولويات الرئيسية للتنمية الرقمية في الشرق الأوسط. وأنا واثق من أن تعاوننا مع (IPA Qatar) سيسمح لنا بفهم احتياجات السوق القطري بشكل أفضل وفتح فرص جديدة لتقديم الخدمات وتعزيز المرونة الإلكترونية".

من جانبها ستسهل وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) عمليات شركة "بي زون" لتوفير البنية التحتية وتوظيف وتدريب المهنيين المحليين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمعلومات الحيوية هي أنظمة المعلومات وشبكات المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم المؤتمتة وكذلك شبكات الاتصالات المستخدمة لتنظيم تفاعلها.