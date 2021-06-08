مستشار الأمن القومي البريطاني في موسكو للقاء نظرائه الروس

كشفت السفارة البريطانية في موسكو، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" عن زيارة يقوم بها مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لوفغروف إلى موسكو للاجتماع مع نظرائه الروس.

وقالت البعثة الدبلوماسية دون أن تحدد مع من سيعقد الاجتماعات في العاصمة الروسية: "السير ستيفن لوفغروف، مستشار الأمن القومي البريطاني، موجود اليوم في موسكو للقاء نظرائه الروس ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن العلاقات الروسية البريطانية مرت بأسوأ حالاتها، وذلك بعد اتهامات لندن لموسكو بتدبير حادثة تسميم العميل المزدوج العقيد السابق في المخابرات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته في سالزبوري، ونفت روسيا من جانبها أي علاقة لها بهذا الحادث، متهمة الجانب البريطاني باختلاق هذه الحادثة لتشويه سمعة روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو ولندن بحاجة لطي صفحة الجواسيس والاغتيالات في علاقاتهما.