موسكو تتابع قمة الناتو خاصة أنها تبحث التوجهات الاستراتيجية الجديدة حيال روسيا

وقال المسؤول: "نحن، بالطبع، سوف ندرس قمة الناتو خاصة، وكما أُعلن، سيكون "الموضوع الروسي" أحد الموضوعات المطروحة ليس فقط من حيث رسم السياسة للحلف ولكن أيضًا من حيث وضع توجهات استراتيجية بما في ذلك تجاه روسيا".

في وقت سابق، اجتمع وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي، لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في 14 يونيو/حزيران، في بروكسل بحضور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ومن المفترض أن تركز القمة على عدة نقاط أساسية بينها الوضع في أوكرانيا وبيلاروسيا وأفغانستان ومستقبل الناتو نفسه، حيث أكد وزراء الخارجية أنه من الضروري تطوير مفهوم جديد للحلف.