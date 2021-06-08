المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط يزور موسكو يومي 9 و10 يونيو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الأممي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، تور فينيسلاند، سيزور موسكو يومي 9 و10 يونيو، وسيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وجاء في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت أن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط فينيسلاند سيزور موسكو يومي 9 و10 يونيو. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي لافروف".

وأضاف البيان "خلال اللقاء (مع لافروف) ستجرى مناقشة مفصلة للأحداث الأخيرة حول الضفة الغربية وقطاع غزة....".