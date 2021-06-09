السفير الأمريكي لدى موسكو: قمة بايدن بوتين تتطرق لمجموعة قضايا تؤثر على علاقات البلدين

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر بفارغ الصبر إمكانية انضمامه للرئيسين الأمريكي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين خلال قمتهما المزمع عقدها في جنيف يوم الـ 16 من شهر حزيران/يونيو الجاري، مشيرا إلى أن القمة الأمريكية الروسية ستبحث مجموعة من القضايا التي تؤثر على العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى روسيا عن ساليفان، قوله: "أنتظر بفارغ الصبر انضمامي لرئيس الولايات المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل. الرئيس بايدن مدافع قوي عن المصالح الأمريكية وسيكون لدينا فريق كبير لدعمه خلال لقائه بالقيادة الروسية حول مجموعة كاملة من القضايا الملحة التي تؤثر على العلاقات الأمريكية الروسية".

AmbSullivan: Looking forward to joining @POTUS in Geneva next week. President Biden is a strong defender of US interests, and we’ll have a great team to support him as we meet with Russian leaders on the full range of pressing issues that affect the U.S.-Russia relationship. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 9, 2021

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أنه لا يستبعد مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسفيري روسيا والولايات المتحدة في القمة الروسية الأمريكية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن صيغة اللقاء لم تتحدد بعد.