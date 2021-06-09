لافروف: مستعدون لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا منفتحة ومستعدة لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن في موسكو.

وقال لافروف في كلمة له في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف": "نحن نسعى جاهدين لاستئناف عمل الوسطاء الدوليين، ونحن منفتحون على تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو. ولأسباب واضحة نحتاج إلى انتظار نتائج السياسة الداخلية في إسرائيل".

وأضاف لافروف: "للأسف الشديد تم تجاهل دعواتنا المتكررة على المدى الطويل بأنه من المستحيل الترويج لمفهوم تطبيع العلاقات على حساب المشكلة الفلسطينية".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة، ولكنها غير كافية، ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.