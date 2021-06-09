الخارجية الروسية تحث نظيرتها الأمريكية على العمل لتصحيح الأخطاء قبل قمة بوتين وبايدن

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن موسكو تأمل في أن تقوم واشنطن بإصلاح أخطائها قبل الاجتماع المفترض في 16 يونيو/حزيران في جنيف، بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

قال لافروف في كلمة له في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف: "آمل أنه أثناء التحضير للقمة سيقوم أولئك الذين هم الآن في إدارة بايدن بتقييم الإجراءات والمصالح والموقف الروسي وخطوطنا الحمراء، إذا أرادت واشنطن الاعتماد على أخطاء السنوات الماضية ورفضت إجراء مراجعة نقدية لمواقفها فالأمور لن تتقدم وسنبقى كما نحن".

واعتبر لافروف في حديثه أن "الحوار أفضل من غيابه بأي حال من الأحوال، فمن المهم تبادل الآراء بصراحة حتى في ظل وجود خلافات تبدو مستعصية على الكثيرين".

وأضاف لافروف، قائلا: "ومع ذلك، إذا استمر زملاؤنا الأمريكيون بمتابعة سياستهم، أي سياسة صم الآذان، فعندئذ ربما لن نضطر إلى الانتظار كثيرا".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن "بلاده لا تتوقع تقدما كبيرا من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية.