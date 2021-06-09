لافروف: لم يطلب أي مسؤول غربي فصل روسيا والصين عن نظام "سويفت"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عدم تقديم طلب رسمي من أي مسؤول غربي لفصل روسيا والصين عن نظام "سويفت" المالي.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية، خلال جلسة منتدى "قراءات بريماكوف" :"لم يطالب أي من المسؤولين الغربيين بحسب ما أتذكر حجب ن ظام "سويفت" المالي عن روسيا أو الصين أو عن أي بلد آخر، ما عدا دعوات من قبل بعض السياسيين".

وأشار لافروف إلى أن قرار الاستغناء عن الدولار في التعاملات الدولية هذا لا يعني رفض استخدام هذه العملة على الإطلاق، وإنما نسعى جاهدين للاعتماد أكثر على العملات الوطنية لشركائنا التجاريين".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تسعى للاستغناء عن الدولار، لكنها مضطرة لفعل ذلك في بعض الحالات لأن واشنطن تستخدم عملتها الوطنية في فرض العقوبات.

وبخصوص العملات المشفرة، قال وزير الخارجية الروسي: "سيأتي الوقت حتما عندما تلعب هذه العملات دورا مهما للغاية على الصعيد الدولي".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن السلطات الروسية تستعد لاحتمال فصل النظام المصرفي في البلاد عن نظام "سويفت" المالي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن لا نستبعد أي شيء. أنا متأكد من أن حكومتنا ومصرفنا المركزي والسلطات المالية ذات الصلة تعد الحلول الممكنة إذا جرت محاولة لتقويض قدرتنا على ضمان التبادل الحر في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، ضمن إطار منظمة التجارة العالمية".

وأضاف لافروف: "توجد تقارير منتظمة في الصحافة تفيد بأن روسيا قد تعزل عن نظام "سويفت" في إطار أشد العقوبات الغربية صرامة".

وفي وقت سابق، أقر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، مشيرا إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "لديها وسائل محدودة للضغط على روسيا".

يشار إلى أن "سويفت" هو نظام دولي لتحويل المعلومات وإجراء عمليات المدفوعات بين البنوك، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبيرة في 200 دولة، وروسيا هي واحدة من أكثر المشاركين نشاطا في هذه المنظومة.