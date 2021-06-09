سلطات موسكو تشدد الرقابة على ارتداء الكمامات والقفازات

أعلن مدير إدارة الرقابة الرئيسية في موسكو، يفغيني دانتشيكوف، اليوم الأربعاء، إن سلطات موسكو تعزز الرقابة على الامتثال لمتطلبات ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة، وكذلك على الشركات للامتثال للمعايير الصحية.

وقال دانتشيكوف: "الوضع الوبائي في موسكو آخذ في التدهور، وعدد الإصابات آخذ في الازدياد. وفي هذا الصدد، من اليوم، تتشدد السيطرة على استخدام المواطنين لمعدات الحماية الشخصية في الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام ومترو ومراكز التسوق والترفيه...".

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن السلطات لا تخطط لإغلاق العاصمة بسبب الوضع الصعب مع انتشار فيروس كورونا. في وقت سابق يوم الأربعاء، قال المقر إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في موسكو هو الأعلى منذ 16 يناير/كانون الثاني ويبلغ 4124 حالة.

وجاء في بيان مقر العمليات، اليوم، أنه تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 10407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 5156250