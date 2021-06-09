الكاميرات الذكية في مترو موسكو ترصد نحو 20 مطلوبا للعدالة خلال 2021

أعلنت مديرة النقل في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، أن تحليلات الفيديو لنظام "سفيرا" في مترو الأنفاق، أسهمت في إلقاء القبض على 21 شخصا يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة؛ وذلك منذ بداية العام الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المديرية، ونشر عبر "تلغرام": "منذ بداية العام، ساعد نظام تحليل الفيديو الذكي [سفيرا]، في العثور على 1032 شخصا في المترو، من بينهم 21 شخصا حاولوا الاختفاء، بعد ارتكابهم جرائم قتل وسرقة".

وأضافت المديرية: "باستخدام سفيرا، لن يكون متاحا الاختباء في سيل الأشخاص بوسائل النقل العام. يحوّل النظام صورة وجه الراكب، الذي مر عبر المداخل إلى مفتاح قياس حيوي فريد، ويقارن الصورة مع قواعد بيانات [سلطات] إنفاذ القانون".

وتابعت: "وإذا كان الشخص مدرجاً على القائمة الفيدرالية للمطلوبين، فسيقوم النظام بالتعرف عليه، وفي غضون ثوانٍ قليلة يتم تبليغ عناصر الشرطة".

يشار إلى أن نظام "سفيرا" يعمل في مترو موسكو، منذ أيلول/سبتمبر الماضي؛ ويساعد أيضا في العثور على الأطفال المفقودين وكبار السن.

وفي أقل من 6 أشهر من العام الحالي، ساعدت الكاميرات في العثور على 115 شخصا مفقودا.