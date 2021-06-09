لافروف يبحث مع وزير خارجية جيبوتي العلاقات الثنائية والأوضاع في القرن الأفريقي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، تطوير العلاقات الروسية الجيبوتية والأوضاع في منطقة الفرن الأفريقي.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف يبحث مع وزير خارجية جيبوتي التحضير للقمة الروسية الأفريقية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية : "التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، الموجود في موسكو في زيارة عمل، وتم مناقشة مستفيضة لقضايا التطوير التدريجي للعلاقات الروسية الجيبوتية الودية تقليديا، وتم التأكيد على اعتزام موسكو وجيبوتي تعميق الحوار السياسي، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوسيع العلاقات التعليمية والإنسانية".

وأضاف البيان: "جرى تبادل صريح لوجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في القرن الأفريقي؛ وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات القائمة بين بلدان المنطقة بالوسائل السلمية، بما يتفق تماما مع قواعد القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص للجوانب العملية للتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية في عام 2022.

ومن المخطط أن يلتقي الوزير الجيبوتي، اليوم الأربعاء، رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ياكوفينكو، حيث سيوقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية الجيبوتية.