ريابكوف: سنسلم قريبا مقرري معاهدة الأجواء المفتوحة مذكرة الانسحاب منها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستسلم في المستقبل مقرري اتفاقية الأجواء المفتوحة مذكرة بشأن الانسحاب منها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير بسبب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان عدم إرسال روسيا مذكرة الانسحاب من الاتفاقية إلى مقرري الاتفاقية كندا والمجر يتعلق بالقمة المرتقبة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف، والأمل في أن تراجع واشنطن موقفها: "لن نتأخر بأي حال من الأحوال، نحن ملتزمون بالقوانين الروسية".

وأوضح ريابكوف، أن القانون يدخل حيز التنفيذ خلال عشرة أيام بعد توقيعه والإعلان عنه. وأكد ريابكوف أنه "بعد دخول القانون (قانون الانسحاب من المعاهدة) حيز التنفيذ، تُطرح مسألة كيفية تحويل المذكرة إلى جهات المقررين. لا توجد هنا اعتبارات تتعلق بكيفية تصرف الأمريكيين أو أي من حلفائهم".

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، قانونا يقضي بإنهاء العمل باتفاقية "الأجواء المفتوحة".

وأفاد موقع المعلومات القانونية عن توقيع الرئيس بوتين على قانون إنهاء اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تم توقيعها في هلسنكي بتاريخ 24 آذار/مارس 1992، وصدقت عليها روسيا عام 2001، وهي اتفاقية كانت تسمح للمشاركين فيها بالقيام بطلعات جوية فوق أراضي بعضهم البعض ومراقبة النشاطات العسكرية.

Открытое небо всё pic.twitter.com/WfKsMTr0fp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 7, 2021

دخلت معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) حيز التنفيذ في 1 كانون/ يناير 2002 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، فقد سمحت لـ 34 دولة مشاركة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

في نهاية أيار/ مايو الماضي، أعلنت واشنطن أنها ستنسحب بالتأكيد من المعاهدة، بحجة ما أسمته "الانتهاكات الروسية". ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن خسارة الاتفاق تمثل مدلولا سيئا.