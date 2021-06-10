موسكو: الناتو يدرب الجيش الأوكراني... وكييف تطبق التدريبات في دونباس

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الناتو يقوم يتدريب الجيش الأوكراني منذ عدة سنوات، وكييف تطبق الخبرات المكتسبة في منطقة دونباس.

وقال لوكاشيفيتش اليوم الخميس: "إن الجيش الأوكراني يجري التدريبات وفقًا لمعايير الناتو منذ سنوات، ويتم تدريبه على أيدي المئات من المدربين العسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي الذين يزورون أوكرانيا على أساس مبدأ التناوب، من كندا وبريطانيا وبولندا والنرويج".

وأضاف لوكاشيفيتش بقوله: "من جانبها، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في منطقة القتال في دونباس".

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في المنطقة وتدق إسفينا بين دول الجوار.

ويذكر أن العلاقات الروسية الغربية، تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.