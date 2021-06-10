أحدث طائرة متميزة روسية تظهر في أكبر معرض للطيران

ستظهر طائرة "إم إس-21"، وهي أحدث طائرة ركاب من صنع روسي، في معرض "ماكس-2021".

وصرح كيريل بودايف، نائب رئيس شركة "إيركوت" المصنعة للطائرات، أن نموذجا تجريبيا من طائرة "إم إس-21" يجب أن يطير إلى مدينة جوكوفسكي حيث سيشارك في الاستعراضات التي تقوم بها الطائرات المشاركة في معرض "ماكس 2021".

ويعد معرض "ماكس"، الذي يقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو، واحدا من أكبر المعارض الدولية الأكثر أهمية في مجال الطيران. وستنطلق فعاليات معرض "ماكس 2021" في 20 يوليو/تموز وتستمر حتى 25 يوليو.

وطائرة "إم إس-21"مصممة لنقل المسافرين للمسافات القريبة والمتوسطة، وقامت برحلتها الجوية الأولى في عام 2017.

وكان ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا، قد صرح الشهر الماضي، أن طائرة "إم إس-21" تجتاز الآن الامتحانات وسوف تبدأ بنقل المسافرين قريبا.

وأشار إلى أن طائرة "إم إس-21"، وهي أفضل طائرات هذه الفئة، أبلغ دليل على أن روسيا تمكنت من تذليل الصعوبات التي واجهت صناعة الطائرات فيها في تسعينات القرن الماضي بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

ويعتبر جناح طائرة "إم إس-21" بدعة متميزة صُنعت بطريقة تكنولوجية مبتكرة اخترعها المهندسون الروس.

وتضمنت خطة إنتاج طائرات "إم إس-21" إمكانية استيراد مواد تدخل في صناعتها من الخارج. إلا أن منافسي روسيا بادروا إلى قطع طريق استيراد هذه المواد من خلال حظر تصديرها إلى روسيا. ولذلك فقد اتجهت روسيا لصنعها محليا.

وذكر رئيس الوزراء أن محرك "بي دي-14"، الذي صُنع لطائرة "إم إس-21"، صممه فريق من المهندسين الروس بقيادة ألكسندر إينوزيمتسيف.

وخلص رئيس وزراء روسيا إلى القول:

لن يوجد شيء مماثل بحوزة منافسينا في وقت قريب.