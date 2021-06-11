روسيا تغرم "تويتر" 400 ألف دولار لرفضها إزالة منشورات محظورة

وجاء في بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة: "منذ عام 2015، لم يقم الموقع بإزالة أكثر من 6 آلاف منشور محظور. وبعد تطبيق الإجراءات لإبطاء حركة المرور إلى الشبكة الاجتماعية، لم تتم إزالة 490 مادة. تم تقليل متوسط ​​الوقت اللازم للوفاء بمتطلبات إزالة المواد المحظورة من 129 إلى 8 أيام".

وأضاف البيان: "تم وضع عشرة بروتوكولات بشأن الانتهاكات الإدارية. وحتى الآن، نظرت المحاكم في جميع البروتوكولات، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على عدم حذف المعلومات المحظورة 27.9 مليون روبل، ومبلغ أربعة ملايين روبل لعدم الامتثال لمتطلبات التشريع الروسي بشأن توطين البيانات".

وبحسب البيان، تم تسجيل 11 حالة رقابة على وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات، بما في ذلك "روسيا اليوم"، و"سبوتنيك"، و"ريا نوفوستي"، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الشخصية والمنظمات الروسية.