البنك المركزي الروسي: التطعيم الشامل يسمح بتجنب قيود جديدة في الاقتصاد

قالت إلفيرا نابيولينا، رئيس البنك المركزي الروسي، إن التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا سيكون له تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وسيسمح بتجنب قيود جديدة في الاقتصاد.

وقالت نابيولينا: "فيما يتعلق بمساهمة التطعيم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن التطعيم يخلق مناعة القطيع، وبالطبع سيكون له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي":

أولاً، للحد من القيود المتبقية الموجودة في عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات،

ثانيا، لتقليل احتمال حدوث بعض الموجات التي قد تؤدي إلى فرض قيود جديدة على الاقتصاد.

وبحسب قولها، "يخشى البعض من حدوث طفرات، وسلالات جديدة، وبعض موجات وبائية جديدة، فبالطبع التطعيم ضروري للغاية لخلق مناعة قطيع".

واختتمت: "سوف يكون لدى المستثمرين ثقة أكبر في الاقتصاد الروسي، سواء الروس أوالأجانب، إذا كانت هذه الحصانة جماعية - وهذا يزيد من جاذبية الاستثمار".

ولدى روسيا الآن 4 لقاحات فاعلة ضد كورونا منها "إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في روسيا للوقاية من عدوى "كوفيد-19". وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة.