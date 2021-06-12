بوتين: الرئيس بايدن يختلف جذريا عن ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، قارن خلالها بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.

وقال بوتين خلال اللقاء: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شخص متميز وموهوب، وإلا لما أصبح رئيسًا للدولة. إنه شخص ذكي. قد يكون محبوبًا من قبل البعض، أو العكس من قبل البعض الآخر. إنه بالطبع ليس نتاجًا للسياسة الأمريكية، وليس له تاريخ سياسي".

وحول بايدن قال بوتين: "الرئيس بايدن يختلف اختلافًا جوهريًا عن ترامب. إنه محترف، عمل في مجال السياسة طوال حياته. لقد كان يفعل هذا لسنوات عديدة. وهذه حقيقة واضحة".

وأكد بوتين أنه خلال فترة رئاسته، اعتاد على الانتقادات، مشيرا إلى أنه عمل دائمًا لصالح الشعب الروسي. والانتقادات المختلفة ليست شيئًا يستحق القلق بشأنه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا تايم" الأمريكية: "يستعد بايدن، الآن، لأن يصبح أكثر صرامة عندما يجلس في جنيف مع بوتين لأول مرة كرئيس".

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويروا أن القمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.