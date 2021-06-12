الملك المغربي يهنئ الرئيس بوتين بـ"يوم روسيا"

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم روسيا".

وجاء في البرقية التي نقلتها وكالة "ومع" المغربية للأنباء: "يسعدني وروسيا تحتفي بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب التمنيات للشعب الروسي باطراد التقدم والرخاء".

وأضاف الملك في برقيته: "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين بلدينا، والسعي سويا إلى الدفع بوتيرة تعاوننا الثنائي بما يجسد ويقوي الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفيدرالية روسيا، ويسهم في خدمة المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".

ويتم الاحتفال بـ"يوم روسيا" سنويًا في 12 يونيو/حزيران منذ عام 1992، الذى يعتبر أحد أهم أعياد البلاد الرسمية.