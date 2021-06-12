البيت الأبيض: بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفردا بعد لقائه بوتين

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا، وفقا لتقارير "بلومبيرغ".

وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن "عقد مؤتمر صحفي بهذا الشكل سيكون "الأنسب"، مضيفا أن "قمة بوتين وبايدن ستتضمن جلسة عمل واجتماعا آخر وبتنسيق أصغر".

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "يتوقعون التفاوض على تفاصيل هيكل القمة وشكلها مع نظرائهم الروس حتى الساعات التي تسبق بدايتها".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "على الأرجح، هذه هي ممارسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فكما نعلم عقد بايدن أيضا مؤتمرا صحفيا منفصلا في إنجلترا، لم يعقد مؤتمرا مشتركا مع بوريس جونسون، وكما قلنا سابقا، بعد انتهاء المحادثات بين الطرفين سيخرج الرئيس بوتين أيضا بشكل منفصل للتواصل مع الصحافة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية مطلعة على القرار، أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لم ينويا عقد مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة المرتقبة في جنيف.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في الـ 16 يونيو/ حزيران الجاري في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

هذا ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين، وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القِمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.