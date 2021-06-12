تمديد أيام العطل في موسكو حتى 19 يونيو مع فرض إجراءات احترازية جديدة

وقّع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمرا يقضي بتمديد أيام العطل في العاصمة الروسية من 15 إلى 19 يونيو/حزيران مع الاحتفاظ بأجور الموظفين في موسكو، مع اعتماد عدة إجراءات احترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا.

والأوامر الإدارية التي وقعها العمدة:

تمديد أيام العطل حتى 19 يونيو، مع الاحتفاظ بأجور العاملين.

تعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وصالات الطعام في مراكز التسوق ابتداء من 13 وحتى 20 يونيو في العاصمة الروسية موسكو.

إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم والنوادي الليلية والمراقص في موسكو من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحًا.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته: إن "عطلة نهاية الأسبوع الطويلة" ستساعد في التعامل مع الزيادة في الإصابة فقط إذا كان الجميع حذرين للغاية هذه الأيام.

وأوضح سوبيانين: أدت بداية موسم الصيف إلى زيادة تدفق السياح بشكل كبير ونشاط سكان المدينة أنفسهم. ويبدو أن الذروة الوبائية الموسمية قد تغيرت من مايو إلى يونيو. خلال الأسبوع الماضي، تدهور الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل حاد. قفز عدد الحالات التي تم تشخيصها حديثًا لفيروس كورونا إلى أعلى مستوياته في العام الماضي.

وتابع: الشيء الأكثر إثارة للقلق. يقول الأطباء أن هناك العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ليس فقط من هم فوق الـ65 من عمرهم، أو المعرضين للأمراض، ولكن كثير من الشباب في منتصف العمر وحتى الشباب يعانون من أمراض خطيرة.

وأوصى عمدة العاصمة، أصحاب العمل بنقل 30% على الأقل من الموظفين إلى العمل عن بعد اعتبارًا من 13 حزيران/يونيو.

وكتب عمدة موسكو على مدونته: "نوصي بتحويل أكبر عدد ممكن من العمال إلى العمل عن بُعد، والذين لم يتم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" على الأقل بنسبة 30%، وهذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة ولم يتم تطعيمهم بعد".

يتبع...