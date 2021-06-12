أقدم 5 مدن في روسيا ... بينها مدن تعود لأكثر من 3 آلاف سنة

أقدم 5 مدن في روسيا وتاريخ تأسيس المدن القديمة حول العالم يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار، فهذه المدن هي تصوير حي لحضارات قديمة وشعوب سابقة.

إن المعالم المعمارية تدفعنا إلى معرفة ما كان يحدث قبل مئات السنين في تلك العصور، وهندسة الطرقات والمباني التي تم تشييدها في العصور السابقة، ما هي إلا وثائق حية عن كيف كانت تعيش تلك الشعوب في الماضي البعيد ودليل فعلي على الوجود الإنساني المستمر عبر الأجيال.

ورحلة اليوم عبر تاريخ المدن القديمة ستكون في الأراضي الروسية، لنتعرف أكثر عن أهم وأقدم المدن الروسية.

قائمة اقدم 5 مدن في روسيا

1. مدينة كيرتش، أكثر من 3000 سنة

مدينة كريتش هي واحدة من أقدم المدن في روسيا، حيث يعود تاريخها لأكثر من 3 آلاف عام. تقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم، على شاطئ مضيق كيرتش، الذي تم ربط شواطئه بجسر القرم في عام 2018. © Sputnik . Виталий Тимкив مدينة كيرتش الروسية أسس المستعمرون اليونانيون مضيقا عرف باللغة الإيرانية القديمة بـ "طريق السمك". وتعود تسمية المدينة "كيرش" إلى كلمة كيرشا والتي تعني "السوق". ففي القرن الحادي عشر، حملت المدينة اسم كورشيف وكانت جزءًا من إمارة تموتاراكان. وتم العثور لأول مرة على هذه الكلمة في النقش على حجر تموتاركان الشهير، الموجود في تامان عام 1792. كما تمت ترجمة اسم كورشيف بطرق مختلفة: من التركية تعني "حداد للصلب"، ومن اللغات السلافية "إناء به حلق".

2. مدينة دربند، أكثر من 2000 سنة

تقع مدينة دربند على الساحل الغربي لبحر قزوين بالقرب من مصب نهر سامور في البحر وتبعد عن عاصمة داغستان محج قلعة 121 كم. وعن العاصمة الروسية موسكو 2212 كم.

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن مدينة دربند أقدم مدن روسيا وإحدى أقدم مدن العالم.

تأسست هذه المدينة بشكلها الحالي سنة 438 ميلادي، في عهد السلالة الساسانية حيث حولها الشاه كوادا وابنه كسرى الأول إلى قلعة حجرية تغلق الممر بين البحر وسلسلة جبال القوقاز بجدار طوله 40 كم.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова مكان قصر فت علي خان الخان من القرن الثامن عشر في قلعة نارين كالا في الجزء المرتفع من ديربنت

وأطلق اليونانيون على الممر اسم" الممر الألباني" وعند الروم عرف بـ "بوابة الخزر" أما العرب فسمّوه "باب الأبواب"، وقد سميت المدينة بهذا الاسم، نسبة إلى الكلمتين الفارسيتين "دار" و"بيند"، الأولى تعني "بوابة" والثانية "قفل" أي البوابة الضيقة.

ووفقا للمؤرخين، فإن "العرب قاموا باحتلال المدينة عام 654 ميلادي، وتحولت إلى مركز عسكري وإداري للخلافة العربية في داغستان".

3. مدينة فيليكي نوفغورود، أكثر من 1158 سنة

كل شخص يسكن في مدينة فيليكي نوفغورود متأكد من أنه يعيش في أقدم مدينة في روسيا. فتاريخ تأسيسها يعود إلى 859.

وقد لعبت مدينة فيليكي نوفغورود دورًا مهمًا للغاية في تاريخ روسيا وكانت أول عاصمة للدولة القديمة. وموقعها الجغرافي على مفترق الطرق المائية جعلها مركزًا سياسيًا وتجاريًا رئيسيًا.

© Sputnik . В.Понкин مدينة في فيليكي نوفغورود الروسية يعود تاريخها إلى سنة 859 ميلادي

الآن المدينة هي مجرد مركز إداري. هذه مدينة ريفية متواضعة وهادئة في شمال روسيا، وقد حافظت على تفردها الثقافي والتاريخي.

ولتميزها بهذا الطابع الهادئ فهي وجهة ممتعة لآلاف السياح الذين يأتون لمشاهدة المعالم السياحية. لذا، فإن أحد أجمل الأشياء هو كاتدرائية القديسة صوفيا في البلاد والمركز الديني للمدينة.

4. مدينة روستوف فيليكي، أكثر من 1155

والتي تعني "روستوف العظيم"، تقع مدينة روستوف في مقاطعة ياروسلافل على بعد 200 كم شمال موسكو. تأسسات ياروسلافل عام 1010 على يد الأمير ياروسلاف الحكيم وتعتبر درة أصيلة في السوار الذهبي الروسي.

© Sputnik . Алексей Куденко مدينة ياروسلافل الروسية

وما يميز هذه المدينة التاريخية كثرة الكنائس واحتوائها على معالم أثرية متنوعة، ومن بين أجمل مدن المعالم، الكرملين المعروف باسم كريملين روستوف الذي بني في القرن السابع عشر ميلاي ويعتبر درة العمارة الروسية، وهو حصن مستطيل الشكل يحتوي جدران عالية و11 برجا.

يتكون كريملين روستوف من عدة قصور وكنائس ذات جدران بيضاء وقبب خشبية ذات طلاء معدني، ويحيط بالكرملين مروج خضراء تنبت فيها أشجار البتولا الروسية الشهيرة والصنوبر وبحيرة "نيرو" التي تقع على ضفتها.

5. مدينة ستاريا لادوغا، أكثر من 1250 سنة

يميل بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن أقدم مدينة في البلاد هي ستاريا لادوغا، حيث يعود أول ذكر للمدينة إلى القرن الثامن ميلادي والدليل على وجود مدينة ستاريا لادوغا قبل القرن العاشر هو شواهد القبور التي كانت موجودة منذ 921 ميلادي.

ويعتبر المؤرخون سنة تأسيس المدينة 753. لكنهم على يقين من أن الناس عاشوا في المنطقة التي نشأت عليها المدينة فيما بعد.

© Sputnik . Александр Лыскин مدينة ستارايا لادوغا القديمة. كنيسة دميتري سالونسكي، القرن السابع عشر.

يشار إلى أن مسقط رأس روريك، أول أمير لروس القديمة، ويوجد داخل المدينة أقدم كنيسة. وتعرضت المدينة مرارا وتكرارا للهجوم ودُمرت وأعيد بناؤها. في البداية، تم استبدال الجدران الخشبية للقلعة بجدران حجرية في القرن التاسع.

ولا تزال هناك العديد من المدن القديمة في روسيا الاتحادية التي تضم حضارات متنوعة ومباني وآثار قديمة مميزة.