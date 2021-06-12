خبير يتحدث عن قمر اصطناعي روسي للأغراض الزراعية أرعب أمريكا

قال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو إن تسليم القمر الاصطناعي الروسي "كانوب- V" بكاميرا عالية الدقة إلى إيران حيّر الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد حذرت بالفعل من أنه مع القمر الاصطناعي الجديد، يُزعم أن طهران ستكون قادرة على "تعقب أهداف عسكرية محتملة في الشرق الأوسط وما وراءه".

ووصف إيغور كوروتشينكو، رئيس مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، في تعليق لـ PolitRussia ، مثل هذه التصريحات بـ "النفاق".

وأكد الخبير أن "Canopus-V" ، التي أرعبت الولايات المتحدة، مخصصة للمهام الزراعية ورسم الخرائط والجيوديسيا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يبدو رد الفعل الأمريكي مبالغًا فيه بشكل صارخ. التفسير الأمريكي سياسي.

وأوضح كوروتشينكو أنه بالنظر إلى سياسة الولايات المتحدة المناهضة لإيران ولروسيا، فإن أي حقيقة من حقائق التعاون - سواء كانت حقيقية أو متصورة - سيتم تفسيرها لصالح حرب المعلومات التي تشنها الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن التعاون التكنولوجي بين روسيا وإيران يتم في إطار المعايير الدولية. في الماضي، كان التفاعل محدودًا بالفعل بسبب عقوبات مجلس الأمن الدولي.

لكن تصدير أنظمة الأقمار الاصطناعية، اليوم، ليس مقيدا بأي شيء، مما يعني أن الصفقة قانونية تمامًا.

في وقت سابق، ذكر كوروتشينكو أيضا أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-500 هو سلاح لا مثيل له في العالم بأسره. سوف يغير بشكل جذري ميزان القوى في العالم. كما أعرب الخبير عن تقديره للفكرة الروسية لإنشاء سرب من الطائرات دون طيار، بحسب ما نقل موقع .riafan