بوتين يعيد طرح سؤال حول ملابسات وفاة ليسين في واشنطن

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة له مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن وزير الإعلام السابق ميخائيل ليسين، الذي توفي عام 2015 في واشنطن، ووصفه بأنه "شخص جدير بالإحترام".

وعلّق الرئيس بوتين على قضية وفاة ليسين، بعد أن وجه له الصحفي الأمريكي، كير سيمونس، سؤالا حول قضية مقتل مشاهير روس في أمريكا خلال سنوات مختلفة، وقال: "لقد مات في الولايات المتحدة. مات أو قتل، لا أعرف. يجب أن نسألكم كيف مات هناك".

وأشار بوتين إلى أنه "عامل ليسين بشكل جيد للغاية"، مضيفا: أنه"ما زالت آسف لوفاته، في رأيي، إنه شخص لائق ومحترم للغاية".

وبالإضافة إلى ليسين، ذكر سيمونس مقتل الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، وضابط المخابرات السابق ألكسندر ليتفينينكو، والمحامي سيرغي ماغنيتسكي، والسياسي بوريس نيمتسوف.

وأجاب بوتين: "لقد قمت بإدراج العديد من الأشخاص الذين عانوا بالفعل وماتوا في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة على أيدي أشخاص مختلفين"، مشددًا على أن "الأمر يبدو وكأنه نوع من عسر الهضم"، على حد تعبيره.

In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”https://t.co/NsmLeaA2by — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 12, 2021

يذكر أنه تم العثور على ليسين ميتًا، صباح يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في فندق "دوبونت سيركل" في واشنطن.

© Sputnik . Iliya Pitalev ميخائيل ليسين

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبعد إجراء تحقيق، أصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا ومقره واشنطن، بيانًا بشأن وفاة ليسين. وقالت الوثيقة إن "الوزير السابق توفي في حادث".

وأصدر كبير الفاحصين الطبيين في واشنطن والسلطات الفيدرالية بيانًا مشتركًا قال فيه إن "ليسين توفي بسبب صدمة شديدة في رأسه، ناجمة عن السقوط وسط تسمم حاد بالإيثانول".

يشار إلى أن ليسين كان قد شغل منصب وزير الإعلام في روسيا بين عامي 1999 و2004، ثم عمل مستشارا للرئيس فلاديمير بوتين في تأسيس قناة "RT"، ومن ثم مديرا عاما للشركة الإعلامية القابضة المنبثقة عن عملاق الغاز الروسي "غازبروم".