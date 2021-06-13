فنزويلا تستلم شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في تغريدة، إن السلطات الفنزويلية استلمت عبر مطار مايكيتيا الدولي 500 ألف جرعة من اللقاح، "مما يعزز تضامننا مع الشعب الفنزويلي الشقيق".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن في نهاية الشهر الماضي، أنه سيتم تكثيف التطعيم ضد فيروس كورونا في الشهر الجاري، وأن اللقاحات ستقدم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين يعانون من أمراض.
كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تلقيا السبت 6 مارس/آذار، جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسلمت السلطات الفنزويلية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V".
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