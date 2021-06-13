فنزويلا تستلم شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن السفير الروسي لدى كاراكاس، سيرغي ميليك باغداساروف، أن فنزويلا استلمت دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في تغريدة، إن السلطات الفنزويلية استلمت عبر مطار مايكيتيا الدولي 500 ألف جرعة من اللقاح، "مما يعزز تضامننا مع الشعب الفنزويلي الشقيق".