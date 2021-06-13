نائب روسي يعلق على قرار منتخب كرة القدم بعدم الركوع

علق النائب الروسي أليكسي بوشكوف على قرار لاعبي المنتخب الروسي بعدم الركوع على ركبة واحدة دعما للحركة المناهضة للعنصرية "حياة السود مهمة"، قبل مباراة يورو 2020 ضد بلجيكا.

وقال بوشكوف عبر حسابه في موقع تويتر: "ليس لدينا أي شيء نتوب عنه أمام الحركة "حياة السود مهمة" ولا أمام الأمريكيين الأفارقة ولا أمام الأفارقة الذين ساعدناهم أيام الاتحاد السوفيتي، دع أحفاد أصحاب العبيد يتوبون إذا شعروا بضرورة ذلك".

وتعليقًا على قرار لاعبيه، قال مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، إنه لا أحد ناقش هذا الموضوع معه، لأن "لا علاقة له بكرة القدم".

من جهة أخرى تضامن منتخب بلجيكا مع الحركة ضد العنصرية التي نشأت بعد حادثة مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية، بركوع اللاعبين قبل بدء المباراة.

وخسر المنتخب الروسي أمام البلجيكي بنتيجة 0:3 يوم 12 يونيو/حزيران 2021. كما رفض المنتخب الاسكتلندي الركوع أيضا، مشيرا إلى أنه سيواجه العنصرية واقفا.