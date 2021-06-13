موسكو تطلق مسابقة يانصيب لمواطنيها لتحفيز التلقيح ضد كورونا

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، عن إطلاق مسابقة اليانصيب خاصة بالمواطنين الذين سيتلقون اللقاح الروسي خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية تصريحات عمدة موسكو سوبيانين الذي قال في هذا الصدد: "نحن نطلق مسابقة خاصة لتحفيز التطعيم ضد فيروس كورونا وسينطبق على جميع المواطنين فوق سن 18 عاما ويبقى ساريا من 14 يونيو إلى 11 يوليو 2021".

وأضاف سوبيانين، قائلا: "سيتمكن المواطنون الذين سيشاركون بعملية التطعيم خلال الفترة المعلنة من الترشح للفوز بخمس سيارات أسبوعيا وتبلغ قيمة السيارة نحو مليون روبل روسي، ومن شروط المسابقة هو تلقي جرعة من اللقاح في موسكو".

واحتلت موسكو المرتبة الثانية في تصنيف المدن الكبرى من حيث فعالية الإجراءات التي اتخذتها سلطات المدن خلال جائحة فيروس كورونا.

وفقا للدراسة التي أجرتها المدرسة العليا للاقتصاد احتلت المركز الأول سنغافورة، وكانت المراكز التي تليها من نصيب شنغهاي وسيئول وبكين، تليها.

وبحسب الدراسة، تم تقييم المدن على أساس التعافي السريع للنشاط الاقتصادي في المدينة، بما في ذلك من خلال تدابير الدعم الواسعة النطاق من ميزانية المدينة.