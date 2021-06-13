بوتين: روسيا مستعدة لتأسيس تسليم المجرمين للولايات المتحدة على أساس متبادل

وقال بوتين خلال مقابلة مع صحيفة "فيستي": "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإننا سنفعل ذلك. لكن فقط في حال إذا الجانب الآخر، وهو الولايات المتحدة، وافق على نفس الشروط والتزم بتسليم المجرمين لروسيا الاتحادية".

في وقت سابق، قال بوتين إنه يود أن يناقش مع نظيره الأمريكي جو بايدن الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا العالمية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).