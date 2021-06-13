مباحثات إيرانية روسية حول القضايا المتبقية لإحياء الاتفاق النووي

أعلن سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن اللقاء الذي جرى اليوم الأحد بين الوفدين الإيراني والروسي والذي ناقشا فيه القضايا المتبقية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ونشر أوليانوف تغريدة مرفقة بصورة لهذا الاجتماع في العاصمة النمساوية اليوم؛ مؤكدا أن "المباحثات جرت كالمعهود في اجواء حميمة وبناءة".

Российская и иранская делегации на венских переговорах по #СВПД встретились сегодня для обсуждения нерешенных проблем и дальнейших шагов. Как всегда, консультации прошли в тёплой, конструктивной и деловой атмосфере. pic.twitter.com/gAPjLOgzDE — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 13, 2021

وبهذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، في مقابلة مع تلفزيون "برس تي في"، اليوم الأحد، إنه "لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا".

وطالب عراقجي، "الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل".

وأكد، أنه "لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية، ونحن سنواصل هذه المحادثات طالما لزم الأمر".