حماية المستهلك الروسية: طفرة "كوفيد-19" الهندية لها أعراض مختلفة

أعلنت نائبة المدير للعمل السريري والتحليلي في مركز الأبحاث التابع للهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلك، ناتاليا بشينيتشنايا، أن هناك تغييرات في نطاق الأعراض الرئيسية لـ "كوفيد-19".

موسكو– سبوتنيك. وقالت بشينيتشنايا لوكالة "سبوتنيك": "أولاً يجب أن نفهم أن جميع أعراض "كوفيد-19" ليست استثنائية، بما فيها فقدان حاسة الشم الذي يرافق 70-80 في المئة من الحالات. هناك الآن تغير في نطاق الأعراض السريرية الرئيسية بسبب ظهور سلالات جديدة لفيروس "سارس-كوف2".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن الطفرات الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمحصنين ضده.