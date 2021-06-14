بوتين يهنئ بينيت برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بمنصبه الجديد، مشيرا إلى أن التعاون البناء يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين.

وأصدر الكرملين بيانا رسميا عن فحوى التهنئة على موقعه الرسمي وجاء فيه: "عزيزي السيد بينيت، أهنئكم بمناسبة تنصيبكم كرئيس وزراء لدولة إسرائيل".

وأشار الرئيس بوتين في بيانه إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بطابع ودي، مؤكدا أنه يتوقع أن تسهم أنشطة رئيس الوزراء الجديد بتعزيز التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات.

وأضاف بوتين قائلا: "هذا يلبي بلا شك المصالح الجوهرية لشعوبنا ويتماشى مع توطيد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الاوسط".

وتمنى بوتين لرئيس مجلس الوزراء نجاحات جديدة في أنشطة الحكومة وصحة جيدة وعافية.

وصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء أمس الأحد، لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وحسب وكالة "رويترز"، صوت الكنيست بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.