بوتين للإعلام الأمريكي: يجب إيجاد حل وسط في العلاقات الروسية الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، إنه يجب إيجاد حل وسط في العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن بوتين: "لنجلس معًا ونتحدث ونبحث عن حلول وسط مقبولة لجميع الأطراف".

وبالنسبة لتسليم المجرمين قال بوتين: "أعلم أن لدينا بعض المواطنين الأمريكيين في السجن، ولكن عدد المواطنين الروس الموجودين في السجن الأمريكي، عدد لا يضاهى". وحسب قوله، فهو بالطبع مستعد لمناقشة موضوع تبادل المسجونين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).