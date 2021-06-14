بوتين: حظر توريد المعدات الطبية إلى سوريا أمر غير إنساني

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن حظر توريد المعدات الطبية إلى سوريا عمل غير إنساني ولا شيء يمكن أن يفسر الموقف القاسي تجاه الناس.

وعلق الرئيس بوتين على مسألة الحظر الغربي والأمريكي للمعدات الطبية إلى سوريا خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية قائلا: "لا ترفع القيود عن توريد المعدات الطبية والأدوية إلى سوريا حتى في حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف بوتين قائلا: "هذا ببساطة تصرف غير إنساني لا شيء يمكن أن يفسر مثل هذا الموقف القاسي تجاه الناس".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الشركة الطبية العربية (تاميكو) بدأت بإنتاج وتسويق دواء "أزيثرومايسين- تاميكو" الذي يعد واحداً من الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا إضافة إلى السيتامول الذي تنتجه الشركة بشكل تقليدي وبكميات كبيرة.

وكانت وزارة الصناعة السورية أكدت في كتاب نشرته "الوطن" أن المستحضر الجديد يستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.