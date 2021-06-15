الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدرس إمكانية إرسال مساعدات طبية إلى لبنان

أعلن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، نقولاي بالاشوف، أن الكنيسة تدرس إمكانية إمداد لبنان بالمعدات والمساعدات الطبية اللازمة.

وقال بالاشوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن " الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تفكر جديا بإرسال مساعدات طبية إلى لبنان في المستقبل القريب".

وأضاف بالاشوف قائلا: "قبل ذلك تم تقديم مساعدات إنسانية وتسليمها إلى مستشفى الحصن البطريركي في سوريا، وذلك نتيجة جهود مشتركة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية ووزارة الدفاع الروسية والمنظمات الخيرية الروسية في سوريا".

وتابع قائلا إن "تقديم هذه المساعدة لكنيسة أنطاكية في لبنان لا يزال في مرحلة دراسة الحاجات والإمكانيات. فالهيكل الإنساني للبطريركية الأنطاكية في هذا البلد متطور بشكل جيد وسنقوم ما بوسعنا لتطوير هذا التعاون".

وكشف نائب رئيس قسم العلاقات الكنسيّة الخارجية في بطريركية موسكو ورئيس أساقفة فلاديكافكاز، ألانسكي ليونيد، عن نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان، والمساعدات التي قدمتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للبنانيين.

وقال ليونيد في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تبرعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من خلال صندوق المساعدة الأرثوذكسية بمبلغ لترميم ثلاث منشآت في لبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب من العام الماضي"