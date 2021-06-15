الكرملين لـ"سبوتنيك": لقاء بوتين وبايدن لن يتضمن توقيع أي وثائق

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن المقرر غدا لن يشهد توقيع أي وثائق.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "ليس على جدول أعمال اجتماع الأربعاء بين بوتين وبايدن توقيع أي وثائق".

ونقلت صحيفة "بومبرج" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل بايدن، إن اجتماعات بايدن وبوتين لن يكون فيها "استراحة من أجل الخبز"، في إشارة إلى وجبة الطعام.

وبحسب الوكالة، سيعقد المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف قبل لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين يخططان لمناقشة انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في عام 2026.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، غدا الأربعاء في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات إلى جينيف، على رأس وفد أمريكي رفيع بهدف عقد القمة مع نظيره الروسي غدا.