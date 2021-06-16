البيت الأبيض يعلن موعد بداية اجتماع بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن في جنيف سيبدأ في الساعة (13:35 بالتوقيت المحلي، 14:35 بتوقيت موسكو).

واشنطن - سبوتنيك. وسيبدأ الاجتماع الموسع بمشاركة الوفود في الساعة (15:55 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 17:40 تبدأ الجولة الثانية لهذا الاجتماع".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، اليوم، في فيلا "لاغرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات إلى جينيف، على رأس وفد أمريكي رفيع بهدف عقد القمة مع نظيره الروسي.