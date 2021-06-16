الكرملين يتحدث عن المواضيع التي يمكن أن يناقشها بوتين وبايدن

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الخطاب الأمريكي قبل لقاء الرئيسيين الروسي والأمريكي، بالإيجابي، وهو ما سيؤخذ بالإعتبار خلال المفاوضات.

وقال بيسكوف، إنه سيتم بحث قضية الملكية الدبلوماسية لروسيا في الولايات المتحدة، مضيفا إنه لا يمكن تجاهل هذا الموضوع.

كما وتحدث بيسكوف عن وضع البعثات الدبلوماسية والقرار الذي يجب أن يتخذه الرئيسان، كما وأنه يجب طرح الكثير من الأسئلة لإعادة بدء إجراءات العمل، كما يوجد نية من الطرفين للتحدث.

وتابع بيسكوف قائلا: "لفهم مدى قوة التناقضات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، يجب الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا ما سيحدث اليوم".

وتحدث بيسكوف عن موضوع الحد من التسلح والذي وصفه بأنه يتجاوز إطار العلاقات بين البلدين، وقد تم تمديد معاهدة "ستارت 3"، لكن المفاوضات يجب أن تبدأ على وجه السرعة وستكون صعبة، وبوتين واضح تماما في تحديد "الخطوط الحمراء" لروسيا خاصة في مثل هذه المحادثات.

وفي الشأن الأوكراني وإمكانية حديث بايدن عن إنضمام أوكرانيا للناتو، قال بيسكوف إن بوتين سيعلن عن موقف روسيا من ذلك.

وأضاف بيسكوف أن الرئيسين سيبدآن المفاوضات بصحبة وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، اليوم، في فيلا "لاغرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.