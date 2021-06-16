الخارجية الروسية: روسيا بذلت قصارى جهدها لكي تخرج القمة الروسية الأمريكية بصورة إيجابية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا بذلت قصارى جهدها خلال التحضير للقمة الروسية الأمريكية، كي تخرج هذه القمة بصورة إيجابية، ويتوقف تدهور العلاقات.

جنيف - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "اليوم أحد أهم الأيام. حيث يلتقي زعيما روسيا والولايات المتحدة. العالم أجمع يتابع هذا الحدث باهتمام بالغ. لقد بذل الجانب الروسي قصارى جهده خلال التحضير لهذه القمة من أجل أن تخرج بصورة إيجابية وتتوج بنتائج من شأنها وقف المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية وأن تتحرك إلى الأعلى".

وأضاف ريابكوف: "جدول الأعمال مزدحم، القمة ستكون طويلة. أنا واثق من أنه ستتاح للزعيمين الفرصة القادة لتبادل التقييمات بشكل كامل، وآمل أن يجدا حلولًا بشأن القضايا الرئيسية لبلدينا والمجتمع الدولي، وخاصة في مجال الأمن".

هذا ويلتقي اليوم، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة ثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة "كورونا"، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس.