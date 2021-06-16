سلطات موسكو تفرض التطعيم الإجباري على فئات معينة من المواطنين

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أن وضع عدوى فيروس "كورونا" في المدينة يتطور بشكل دراماتيكي، مشيرا إلى أن سلطات المدينة ستفعل كل شيء من أجل إجراء التطعيمات ضد الفيروس على نطاق واسع في أقصر وقت ممكن.

موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين في مدونته: "إن وضع فيروس كورونا يواصل التطور بشكل دراماتيكي. أكثر من 12 ألف شخص يرقدون في المستشفيات ويعانون من إصابات متفاوتة. أعداد الإصابات بلغت مستوى الذروة في العام الماضي".

وأضاف عمدة موسكو: "لزام علينا القيام بكل شيء من أجل إجراء التطعيمات الجماعية في أقصر وقت ممكن ووقف هذا المرض الرهيب، وإيقاف موت الآلاف من الناس. أطلب منكم أن تفهموا الأمر بشكل صحيح وأن تدعموا هذا القرار الصعب للغاية، ولكنه قرار ضروري ومسؤول".

وأردف سوبيانين: "منطقة موسكو هي موطن لحوالي 20 مليون شخص، وموسكو على مفترق لجميع الطرق. وتقع علينا أسوأ ضربات الوباء. ولهذا السبب، أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى حماية موثوقة من المرض الخطير، لتفادي وفاة الآلاف من سكان موسكو. يوجد مثل هذه الحماية - هو التطعيم. هناك أيضًا إمكانية الوصول الكامل إلى أحد أفضل اللقاحات وأكثرها موثوقية، والذي اجتاز التجارب الدولية، وهو الأكبر والأكثر نجاحًا في تاريخ البلد، الذي قد تطعم به أكثر من 1.8 مليون من سكان موسكو".

كما أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، اليوم عن التطعيم الإلزامي لفئات معينة من المواطنين الروس في موسكو وضواحيها.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة:"سيتم فرض التطعيم الإجباري ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للفئات التالية من المواطنين: العاملين في مجال: التجارة ، صالونات التجميل، نوادي اللياقة البدنية، المسابح ، خدمات المستهلك، والمطاعم، المواصلات، سيارات الأجرة ، التعليم ، الرعاية الصحية ، والحماية الاجتماعية".

وتابع البيان: "إلى رؤساء المنظمات ورجال الأعمال والأفراد العاملين في منطقة موسكو، بحلول 15.07.2021، سيتم تنظم التطعيمات الوقائية بالجرعة الأولى أو اللقاح أحادي الجرعة، وبحلول 15.08.2021 سيتم التطعيم بالجرعة الثانية للقاح ضد فيروس كورونا، لـ 60% على الأقل من الموظفين".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 13 ألف 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين 249 ألف 990 إصابة، مشيرا إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ 5782 حالة إصابة، تليها ضواحي موسكو بـ 1187 إصابة، ثم مدينة سانت بطرسبرغ بـ 927 إصابة.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس "كورونا" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك في" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.