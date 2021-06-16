الكرملين: لا يوجد تطعيم إلزامي ضد فيروس كورونا

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنباء حول فرض تطعيم إلزامي ضد فيروس "كورونا".

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إجراء تطعيم إلزامي في جميع أنحاء البلاد، على خلفية إصدار تعليمات من قبل إدارتي موسكو ومنطقة موسكو بشأن تطعيم فئات معينة من العاملين: "لا يوجد حتى الآن تطعيم إجباري، ولا يوجد حديث عن ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، عن التطعيم الإلزامي لفئات معينة من المواطنين الروس في موسكو وضواحيها.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 13 ألف 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين 249 ألف 990 إصابة، مشيرا إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ 5782 حالة إصابة، تليها ضواحي موسكو بـ 1187 إصابة، ثم مدينة سانت بطرسبرغ بـ 927 إصابة.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس "كورونا" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.