روسيا والصين تعرضان خطة لإنشاء محطة قمرية

عرضت روسيا والصين خلال المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء "جي إل إي إكس"، في سانت بطرسبرغ، اليوم الأربعاء، خارطة طريق لبناء محطة علمية دولية على القمر.

وتم عرض مراحل إنشاء المحطة، من قبل نائب المدير العام لوكالة "روسكوسموس" للتعاون الدولي، سيرغي سافيليف، ونائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وو يان هوا.

وبحسب العرض، فإن المرحلة الأولى ستستمر من عام 2026 إلى عام 2030. وخلال هذا الوقت، من المقرر أن تبدأ العمليات المشتركة، وتسليم عينات من التربة القمرية واختبار تقنيات مركز قيادة المحطة . وستمتد المرحلة الثانية من عام 2031 إلى عام 2035.

في غضون ذلك، من المخطط نشر أنظمة في المدار وعلى سطح القمر، والتي ستكون مسؤولة عن الطاقة والاتصالات ونقل المعدات. والمرحلة الثالثة ستكون مرحلة التشغيل الكامل للمحطة.

هذا وجرى التخطيط لمحطة القمر العلمية الدولية من قبل روسيا والصين، وهي عبارة عن مجمع من وسائل البحث التجريبية، التي تم إنشاؤها على سطح القمر وفي مداره، وهي مخصصة لأعمال بحثية متعددة التخصصات.