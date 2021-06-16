بيسكوف: المحادثات بين بوتين وبايدن جرت كما كان متوقعا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة جنيف سارت تقريبًا كما كان متوقعًا من الجانب الروسي.

وقال بيسكوف: "إن المحادثات سارت كما هو متوقع تقريبًا، ولكنها ستعتمد بدرجة أكبر على الاستمرار".

وتحدث بيسكوف عن أنه "لا توجد إلى الآن أسباب لاستثناء الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا".

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "كلّا... لا توجد أسباب لذلك إلى الآن".

كما أعلن بيسكوف أنه لم يتحدد إلى الآن من سيترأس الوفد الروسي للمباحثات بشأن الأمن الاستراتيجي، وقال: "لا نعلم بعد".

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.